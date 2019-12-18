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Меркель выступает против санкций США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     18.12.2019 - 15:32
Меркель выступает против санкций США против "Северного потока-2"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель заявила, что не видит другого решения, кроме как ввести решительные разговоры о санкциях

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстратерриториальных санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.de.

По ее словам, она не видит другого решения, кроме как вести решительные разговоры относительно санкций.

"Я хотела бы отметить, что сейчас ведутся переговоры по газовому контракту с Украиной. И поэтому Германия не угрожает контрсанкциями, но в отличии от других стран", - заявила она.

С введением санкций против проекта "Северный поток - 2" Соединенные Штаты усиливают давление на Германию.

Напомним, 17 декабря Сенат Соединенных Штатов принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включены санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.

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