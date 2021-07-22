Сенаторы от обеих партий раскритиковали сделку по "Северному потоку-2"

США и Германия обнародовали меры о противостоянии проекту газопровода "Северный поток-2". Эти меры не удовлетворили американских законодателей, которые уже в течение нескольких лет противостоят строительству российского трубопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Сенатор-республиканец Тед Круз, который отказывался утверждать кандидатов Джо Байдена на высокие позиции в Госдепартаменте из-за опасений по поводу "Северного потока-2", заявил, что соглашение станет "знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников".
По словам источников в Конгрессе, Круз и еще несколько законодателей от обеих партий "пришли в ярость" из-за того, что президент Байден отказался от введения санкций, ранее утвержденных Конгрессом в отношении российского газопровода. Сенаторы, как сообщили источники, работают над тем, чтобы заставить администрацию принять санкции.
Сенатор-демократ Джин Шахин, входящая в состав сенатского Комитета по международным отношениям, заявила, что она не уверена в том, что соглашение позволит смягчить негативные последствия введения "Северного потока-2" в строй.
Трубопровод, как заявила Шахин, "дает Кремлю возможность распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу".
"Я скептически отношусь к тому, что этого будет достаточно, если ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам", - подчеркнула Шахин.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.