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Сенатори від обох партій розкритикували угоду щодо "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина оприлюднили заходи про протистояння проекту газопроводу "Північний потік-2". Ці заходи не задовольнили американських законодавців, які вже протягом декількох років протистоять будівництву російського трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сенатор-республіканець Тед Круз, який відмовлявся затверджувати кандидатів Джо Байдена на високі позиції в Держдепартаменті через побоювання з приводу "Північного потоку-2", заявив, що угода стане "знаковою геополітичною перемогою для Путіна і катастрофою для Сполучених Штатів і наших союзників".

За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу. Сенатори, як повідомили джерела, працюють над тим, щоб змусити адміністрацію прийняти санкції.

Сенатор-демократ Джин Шахін, що входить до складу сенатського комітету з міжнародних відносин, заявила, що вона не впевнена в тому, що угода дозволить пом'якшити негативні наслідки введення "Північного потоку-2" в дію.

Трубопровід, як заявила Шахін, "дає Кремлю можливість поширити свій згубний вплив на всю Східну Європу".

"Я скептично ставлюся до того, що цього буде достатньо, якщо ключовий гравець - Росія – відмовиться грати за правилами", - підкреслила Шахін.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

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Північний потік-2