Для сенаторов США проведут секретный брифинг по Украине, - CNN
Фото: для сенаторов США проведут секретный брифинг по Украине (Getty Images)
Сегодня, 19 сентября, состоится секретный брифинг для членов Сената США по поводу ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что брифинги проведут в связи с успехами Вооруженных сил Украины по освобождению территорий от российских захватчиков.
Напомним, секретные брифинги по Украине будут проводить комитеты Палаты представителей Конгресса США в течение двух недель.
Кроме того, президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов.
В Пентагоне также обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.