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Для сенаторов США проведут секретный брифинг по Украине, - CNN

Новина українською →
США, Понедельник 19 сентября 2022 18:26
Для сенаторов США проведут секретный брифинг по Украине, - CNN Фото: для сенаторов США проведут секретный брифинг по Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 19 сентября, состоится секретный брифинг для членов Сената США по поводу ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что брифинги проведут в связи с успехами Вооруженных сил Украины по освобождению территорий от российских захватчиков.

Напомним, секретные брифинги по Украине будут проводить комитеты Палаты представителей Конгресса США в течение двух недель.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов.

В Пентагоне также обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники.

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