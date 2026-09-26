Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20, - WP

Законодавці з комітетів із збройних сил та закордонних справ наголосили, що запрошення легітимізує напад РФ на Україну.

"Путін несе одноосібну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у США викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації діяльності уряду, який продовжує щодня обстрілювати цивільні об’єкти України", – написали сенатори у листі.

Вони зазначили, що Путін, голова Мінфіну РФ Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці.

Законодавці пояснюють, що диктатор РФ може мати мало стимулів погоджуватися на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародного співтовариства.

WP додало, що ініціаторами звернення до Трампа виступили сенатори Роджер Уікер (республіканець) та Джин Шахін (демократ), а також лист підписали ще шість інших республіканців та сенаторів.