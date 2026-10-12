Сенатори США вимагають, щоб Трамп скасував скандальну угоду з Росією

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива в США прямо суперечить цьому закону (про заборону на імпорт російських енергоресурсів, який було прийнято у 2022 році - ред.)", - сказано в заяві.

Там уточнюється, що перед призупиненням енергетичних санкцій проти Росії адміністрація Трампа не провела консультацій із Конгресом та не надала жодних пояснень.

Примітно, що співавторами заяви є одразу четверо республіканців - сенатори Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс. Також співавтором стала провідний представник демократів у комітеті Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) фінансову підтримку, доки Росія продовжує вбивати мирних жителів України. Адміністрація має негайно змінити курс", - наголосили сенатори.

Угода США та Росії

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що він домовився про постачання російського дизельного палива до США.

Так американський лідер намагається вирішити проблему зростання цін на пальне у США.

Після цього Трамп неодноразово дякував Путіну за таку угоду.