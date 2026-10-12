Сенатори США вимагають, щоб Трамп скасував скандальну угоду з Росією

Двопартійна група американських сенаторів закликала президента США Дональда Трампа "негайно змінити курс" у контексті його дизельної угоди з Росією.
Про це сказано у заяві сенаторів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива в США прямо суперечить цьому закону (про заборону на імпорт російських енергоресурсів, який було прийнято у 2022 році - ред.)", - сказано в заяві.
Там уточнюється, що перед призупиненням енергетичних санкцій проти Росії адміністрація Трампа не провела консультацій із Конгресом та не надала жодних пояснень.
Примітно, що співавторами заяви є одразу четверо республіканців - сенатори Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс. Також співавтором стала провідний представник демократів у комітеті Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін.
"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) фінансову підтримку, доки Росія продовжує вбивати мирних жителів України. Адміністрація має негайно змінити курс", - наголосили сенатори.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що він домовився про постачання російського дизельного палива до США.
Так американський лідер намагається вирішити проблему зростання цін на пальне у США.
Після цього Трамп неодноразово дякував Путіну за таку угоду.
При цьому президент України Володимир Зеленський різко розкритикував це рішення американської влади, назвавши його слабким. Також він зазначав, що угоду США та Росії було укладено в той момент, коли українська переговорна команда перебувала у Штатах та брала участь у мирних переговорах.