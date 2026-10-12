Сенаторы США потребовали, чтобы Трамп отменил скандальную сделку с Россией

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону (о запрете на импорт российских энергоресурсов, который был принят в 2022 году - ред.)", - сказано в заявлении.

Там уточняется, что перед приостановкой энергетических санкций против России администрация Трампа не провела консультаций с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений.

Примечательно, что соавторами заявления являются сразу четверо республиканцев - сенаторы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис. Также соавтором стала ведущий представитель демократов в комитете Сената по международным отношениям Джин Шахин.

"Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать мирных жителей Украины. Администрация должна немедленно изменить курс", - подчеркнули сенаторы.

Сделка США и России

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что он договорился о поставках российского дизельного топлива в США.

Так американский лидер пытается решить проблему роста цен на топливо в США.

После этого Трамп неоднократно благодарил Путина за такую сделку.