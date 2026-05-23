Сенатори США з обох партій вимагають розблокувати допомогу Україні

05:17 23.05.2026 Сб
2 хв
Чому Пентагон зволікає з допомогою і чим це загрожує Східній Європі?
aimg Катерина Коваль
Фото: частину допомоги мають отримати союзники США в Східній Європі (Getty Images)

Двопартійна група сенаторів США надіслала листа міністру оборони Піту Гегсету з вимогою нарешті розблокувати 600 млн доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Читайте також: Зеленський чекає на "оновлення" від США щодо мирних переговорів

Що відбувається

400 млн доларів призначені для України, ще 200 млн - для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. Три тижні тому Гегсет запевняв Конгрес, що кошти "розблоковані" і план витрат буде надіслано до 15 травня. Дедлайн минув - плану немає.

"Будь-які подальші затримки, особливо на тлі повідомлень про виведення американських військ з регіону ризикують підірвати нашу здатність стримувати Росію", - йдеться у листі сенаторів.

Хто підписав

Лист підписали демократ Дік Дербін і республіканець Чак Грасслі, а також республіканці Кевін Крамер і Том Тілліс та демократи Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто. Тілліс у соцмережах прямо звинуватив радників Трампа у тому, що вони "не притягують Путіна до відповідальності за систематичне викрадення, зґвалтування, катування і вбивство українських цивільних".

Ширший контекст

У Палаті представників набирає обертів демократична ініціатива щодо введення масштабних санкцій проти Росії і надання Україні 1 млрд доларів військової допомоги. Стати законом вона навряд чи зможе, але посилює тиск на адміністрацію.

Питання американської допомоги Україні залишається напруженим. Голова комітету із закордонних справ Палати представників Браян Маст нещодавно заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні - натомість основний тягар пропонується перекласти на Європу.

