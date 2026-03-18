Сенатори США допитають розвідку Трампа через війну в Ірані

Причини парламентського розслідування

За інформацією агенства, Комітет Сенату з розвідки проведе щорічні слухання щодо світових загроз, які цього разу фокусуватимуться на війні, що триває з 28 лютого. Законодавці вимагають пояснень щодо витрат мільярдів доларів та обґрунтованості бойових дій.

Особливу увагу привертає відставка Джо Кента, очільника Національного центру боротьби з тероризмом. У своєму листі він прямо засудив дії адміністрації.

"Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск", - заявив Кент.

Позиція прихильників Трампа

Попри критику, республіканці в Сенаті називають військову кампанію успішною. Голова комітету Том Коттон переконаний, що США досягнуть поставлених цілей у регіоні.

"Зрештою, ми знешкодимо іранський режим, їхні ракетні війська, їхні безпілотники, їхні ракетні пускові установки, їхній виробничий потенціал буде знищено", - наголосив сенатор Коттон.

Водночас у Демократичній партії конфлікт називають "війною за власним вибором", вказуючи на відсутність реальних доказів безпосередньої загрози з боку Тегерана перед початком вторгнення.