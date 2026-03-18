Сенатори США допитають розвідку Трампа через війну в Ірані

Сенатори США готуються до публічного допиту керівників розвідки адміністрації президента Дональда Трампа через війну в Ірані. Слухання відбудуться на тлі резонансної відставки високопосадовця, який звинуватив владу у розв'язанні конфлікту під зовнішнім тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією агенства, Комітет Сенату з розвідки проведе щорічні слухання щодо світових загроз, які цього разу фокусуватимуться на війні, що триває з 28 лютого. Законодавці вимагають пояснень щодо витрат мільярдів доларів та обґрунтованості бойових дій.
Особливу увагу привертає відставка Джо Кента, очільника Національного центру боротьби з тероризмом. У своєму листі він прямо засудив дії адміністрації.
"Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск", - заявив Кент.
Попри критику, республіканці в Сенаті називають військову кампанію успішною. Голова комітету Том Коттон переконаний, що США досягнуть поставлених цілей у регіоні.
"Зрештою, ми знешкодимо іранський режим, їхні ракетні війська, їхні безпілотники, їхні ракетні пускові установки, їхній виробничий потенціал буде знищено", - наголосив сенатор Коттон.
Водночас у Демократичній партії конфлікт називають "війною за власним вибором", вказуючи на відсутність реальних доказів безпосередньої загрози з боку Тегерана перед початком вторгнення.
Нагадаємо, військовий конфлікт на Близькому Сході розпочався наприкінці лютого 2026 року. Раніше союзники США заявляли, що очікують на найгірший сценарій через можливу ескалацію, яка загрожує стабільності світових енергетичних ринків.
