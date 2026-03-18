Сенаторы США допросят разведку Трампа из-за войны в Иране

Сенаторы США готовятся к публичному допросу руководителей разведки администрации президента Дональда Трампа из-за войны в Иране. Слушания состоятся на фоне резонансной отставки высокопоставленного чиновника, который обвинил власти в развязывании конфликта под внешним давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, Комитет Сената по разведке проведет ежегодные слушания по мировым угрозам, которые на этот раз будут фокусироваться на войне, которая длится с 28 февраля. Законодатели требуют объяснений относительно расходов миллиардов долларов и обоснованности боевых действий.
Особое внимание привлекает отставка Джо Кента, главы Национального центра борьбы с терроризмом. В своем письме он прямо осудил действия администрации.
"Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, которая продолжается в Иране. Иран не представлял никакой непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну из-за давления", - заявил Кент.
Несмотря на критику, республиканцы в Сенате называют военную кампанию успешной. Председатель комитета Том Коттон убежден, что США достигнут поставленных целей в регионе.
"В конце концов, мы обезвредим иранский режим, их ракетные войска, их беспилотники, их ракетные пусковые установки, их производственный потенциал будет уничтожен", - подчеркнул сенатор Коттон.
В то же время в Демократической партии конфликт называют "войной по собственному выбору", указывая на отсутствие реальных доказательств непосредственной угрозы со стороны Тегерана перед началом вторжения.
Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Ранее союзники США заявляли, что ожидают худший сценарий из-за возможной эскалации, которая угрожает стабильности мировых энергетических рынков.
На фоне боевых действий в американской разведке произошел громкий скандал. В частности, глава Контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, публично обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны под давлением внешних лоббистов.