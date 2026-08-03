Сенатор закликав Трампа замінити Кушнера та Віткоффа в перемовинах щодо Ірану

Кушнер та Віткофф уже кілька місяців очолюють перемовини між США та Іраном, поки адміністрація Трампа намагається вийти з війни, яку обіцяла завершити за кілька тижнів. Саме їхню компетентність поставив під сумнів сенатор Марк Келлі в ефірі CBS.

"Я б порадив йому, що рішення - не робити те саме, що він робив досі: не тримати на чолі перемовин свого друга-рієлтора та зятя", - заявив Келлі, маючи на увазі Віткоффа й Кушнера.

Натомість за словами сенатора, Трампу варто "поставити людей, які знають, як це робиться, як розмовляти з іранцями, і зібрати коаліцію, повернути наших союзників разом".

Критика Келлі не нова - він виступає проти зовнішньої політики адміністрації ще з кінця лютого, коли Трамп розпочав війну проти Ірану, пообіцявши демонтувати його ядерну програму. Тоді ж він і колеги ставили під сумнів необхідність цього кроку, адже удари минулого літа по трьох іранських ядерних об'єктах нібито вже "знищили" ці цілі.

Чому перемовини зайшли в глухий кут

Наразі ядерна програма відійшла на другий план, і адміністрація намагається повернутись до статус-кво. Президент кілька тижнів домагався угоди, оголошеної в червні, яка знову відкрила Ормузьку протоку для судноплавства, однак не дала суттєвих результатів.

Ця угода, як і саме перемир'я між США та Іраном, відтоді зірвались, а посадовці Білого дому місяцями безуспішно намагаються змусити Іран знову відкрити протоку.

Останніми днями Трамп дав зрозуміти, що втрачає інтерес до перемовин, заявивши, що Іран часто порушує обіцянки. Минулого тижня він навіть погрожував завдати удару по ще одній ділянці іранського ядерного об'єкта - там, за супутниковими знімками, тривають роботи в районі під назвою "гора Пікакс".

Як це відбивається на американцях

Конфлікт уже вдарив по гаманцях самих американців - ціни на бензин перевищили 4 долари за галон, а рейтинг схвалення Трампа опустився до одних із найнижчих показників за весь час спостережень.

Демократи при цьому теж не мають переваги в цьому питанні - партія розділена: частина її представників, повʼязаних із партійним істеблішментом, підтримувала жорсткий курс і вітала початкові удари по Ірану.

У суботу Трамп знову заговорив про можливість нової угоди про припинення вогню, написавши в Truth Social, що скасував чергову хвилю ударів заради продовження перемовин: "Всім працювати і довести справу до кінця".

До чого тут Україна

Ті самі Віткофф і Кушнер відповідали й за завершення війни Росії проти України - Трамп обіцяв вирішити це питання ще в перший день свого другого терміну. Попри відсутність прогресу, перш ніж переключитись на Іран, дипломати, за наявними даними, можуть відвідати Київ цього місяця - це стане їхнім першим візитом до України.