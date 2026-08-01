США та Ізраїль готують масштабні удари по енергетиці Ірану цими вихідними, - CBS News

США та Ізраїль планують здійснити одну з наймасштабніших компаній бомбардувань енергетичної інфраструктури Ірану. Удари можуть бути вже протягом цих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За словами джерел, план військового удару обговорювався під час засідання кабінету міністрів США у п'ятницю. Метою атак, швидше за все, стане енергетична інфраструктура, включаючи електростанції та нафтопереробні заводи.

Як кажуть співрозмовники, Ізраїль повідомлений та координує свої дії зі США. Однак вони уточнюють, що Трамп ще не дав остаточного дозволу на удари.

"У п'ятницю відбулися переговори на високому рівні за участю представників США щодо відключення електроенергії в Тегерані, але станом на п'ятницю після обіду рішення ухвалено не було", - пише видання.

Спільна операція ознаменувала б повернення Ізраїлю до бойових дій, які країна призупинила під час перемир'я, укладеного за посередництва США. При цьому, як відомо, США відновили атаки на Іран на початку липня, але за цей час Тегеран не завдав ударів по Ізраїлю.

Колишній американський чиновник заявив CBS, що завдання ударів по енергетиці вплине на здатність іранських військових надавати послуги та ефективно керувати країною.

У той же час, чинний ізраїльський чиновник сказав телеканалу, що Ізраїль нічого не знає про підготовку ударів по Ірану.

"Ізраїлю нічого не відомо про рішення відновити повномасштабні військові дії, і до Ізраїлю не зверталися з проханням приєднатися до будь-яких військових операцій проти Ірану", - сказав він.

Але важливо зазначити, що за інформацією The Wall Street Journal, Трамп вже дав наказ про нову атаку на Іран з метою змусити Тегеран капітулювати. Джерела цього ЗМІ теж кажуть, що атака може розпочатися цими вихідними і триватиме кілька днів.