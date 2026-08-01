ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США та Ізраїль готують масштабні удари по енергетиці Ірану цими вихідними, - CBS News

00:47 01.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про можливу атаку?
aimg Едуард Ткач
США та Ізраїль готують масштабні удари по енергетиці Ірану цими вихідними, - CBS News Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

США та Ізраїль планують здійснити одну з наймасштабніших компаній бомбардувань енергетичної інфраструктури Ірану. Удари можуть бути вже протягом цих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами джерел, план військового удару обговорювався під час засідання кабінету міністрів США у п'ятницю. Метою атак, швидше за все, стане енергетична інфраструктура, включаючи електростанції та нафтопереробні заводи.

Як кажуть співрозмовники, Ізраїль повідомлений та координує свої дії зі США. Однак вони уточнюють, що Трамп ще не дав остаточного дозволу на удари.

"У п'ятницю відбулися переговори на високому рівні за участю представників США щодо відключення електроенергії в Тегерані, але станом на п'ятницю після обіду рішення ухвалено не було", - пише видання.

Спільна операція ознаменувала б повернення Ізраїлю до бойових дій, які країна призупинила під час перемир'я, укладеного за посередництва США. При цьому, як відомо, США відновили атаки на Іран на початку липня, але за цей час Тегеран не завдав ударів по Ізраїлю.

Колишній американський чиновник заявив CBS, що завдання ударів по енергетиці вплине на здатність іранських військових надавати послуги та ефективно керувати країною.

У той же час, чинний ізраїльський чиновник сказав телеканалу, що Ізраїль нічого не знає про підготовку ударів по Ірану.

"Ізраїлю нічого не відомо про рішення відновити повномасштабні військові дії, і до Ізраїлю не зверталися з проханням приєднатися до будь-яких військових операцій проти Ірану", - сказав він.

Але важливо зазначити, що за інформацією The Wall Street Journal, Трамп вже дав наказ про нову атаку на Іран з метою змусити Тегеран капітулювати. Джерела цього ЗМІ теж кажуть, що атака може розпочатися цими вихідними і триватиме кілька днів.

Що ще відомо

Нагадаємо, менше доби тому в The Telegraph з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу думають посилити економічний тиск на Іран. Джерела видання сказали, що є кілька сценаріїв щодо наземної блокади.

Також ми писали, що Трамп припустив, що може знищити іранську гору Пікакс, де знаходиться ядерний об'єкт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
Новини
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись