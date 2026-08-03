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Сенатор призвал Трампа заменить Кушнера и Виткоффа в переговорах по Ирану

02:34 03.08.2026 Пн
3 мин
Сенатор намекнул, почему именно эти двое не способны справиться с задачей
aimg Екатерина Коваль
Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Сенатор-демократ Марк Келли призвал Трампа устранить зятя Джареда Кушнера и Стива Виткоффа от переговоров с Ираном, назвав их неспособными вывести США из конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Кушнер и Виткофф уже несколько месяцев возглавляют переговоры между США и Ираном, пока администрация Трампа пытается выйти из войны, которую обещала завершить через несколько недель. Именно их компетентность подверг сомнению сенатор Марк Келли в эфире CBS.

"Я бы посоветовал ему, что решение - не делать то же, что он делал до сих пор: не держать во главе переговоров своего друга-риелтора и зятя", - заявил Келли, имея в виду Уиткоффа и Кушнера.

По словам сенатора, Трампу стоит "поставить людей, которые знают, как это делается, как разговаривать с иранцами, и собрать коалицию, вернуть наших союзников вместе".

Критика Келли не нова – он выступает против внешней политики администрации еще с конца февраля, когда Трамп начал войну против Ирана, пообещав демонтировать его ядерную программу. Тогда же он и коллеги подвергали сомнению необходимость этого шага, ведь удары прошлым летом по трем иранским ядерным объектам якобы уже "уничтожили" эти цели.

Почему переговоры зашли в тупик

Пока ядерная программа отошла на второй план, и администрация пытается вернуться в статус-кво. Президент несколько недель добивался соглашения, объявленного в июне, вновь открывшего Ормузский пролив для судоходства, однако не давшего существенных результатов.

Это соглашение, как и само перемирие между США и Ираном, с тех пор сорвалось, а чиновники Белого дома месяцами безуспешно пытаются заставить Иран вновь открыть пролив.

В последние дни Трамп дал понять, что теряет интерес к переговорам, заявив, что Иран часто нарушает обещания. На прошлой неделе он даже угрожал нанести удар по еще одному участку иранского ядерного объекта – там, по спутниковым снимкам, продолжаются работы в районе под названием "гора Пикакс".

Как это отражается на американцах

Конфликт уже ударил по кошелькам самих американцев - цены на бензин превысили 4 доллара за галлон, а рейтинг одобрения Трампа опустился до одних из самых низких показателей за все время наблюдений.

Демократы при этом тоже не имеют преимущества в этом вопросе - партия разделена: часть ее представителей, связанных с партийным истеблишментом, поддерживала жесткий курс и приветствовала начальные удары по Ирану.

В субботу Трамп снова заговорил о возможности нового соглашения о прекращении огня, написав в Truth Social, отменившему очередную волну ударов ради продолжения переговоров: "Всем работать и довести дело до конца".

Причем здесь Украина

Те же Виткофф и Кушнер отвечали и за завершение войны России против Украины - Трамп обещал решить этот вопрос еще в первый день своего второго срока. Несмотря на отсутствие прогресса, прежде чем переключиться на Иран, дипломаты, по имеющимся данным, могут посетить Киев в этом месяце - это станет их первым визитом в Украину.

Напомним, угрозы Ирана прозвучали на фоне нарастающего напряжения в регионе. Ранее сообщалось, что США и Израиль готовят одну из самых масштабных кампаний бомбардировок энергетической инфраструктуры Ирана - удары могли случиться уже в эти выходные.

В то же время, посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призвали своих граждан воздержаться от поездок в регион и быть готовыми к срочному выезду из-за возможной эскалации конфликта.

При этом главный генерал США в Европе приватно предупредил Пентагон, что ему не хватает военно-морских сил для продолжения защиты Израиля от баллистических ракет.

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