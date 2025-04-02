Сенатор виголосив 25-годинну промову з критикою адміністрації Трампа

55-річний законодавець з Нью-Джерсі розпочав промову в понеділок, 31 березня, о 19:00 за східним часом і продовжував її 25 годин і п'ять хвилин.

Він побив рекорд найдовшої безперервної промови, який раніше належав сегрегаційному сенатору Строму Термонду з Південної Кароліни. Влітку 1957 року він розпочав філібастер (тактика затримки або зриву ухвалення законопроектів, - ред.) проти законодавства про громадянські права, що тривав 24 години і 18 хвилин. Зрештою, Термонду не вдалося заблокувати законопроект, що розширював федеральний захист виборчих прав для чорношкірих.

Виступ Корі Букера не був філібастером, він просто побив часовий рекорд Термонда і продовжив виступ. Під час промови, сенатор розкритикував "хрестовий похід" президента та його головного радника-мільярдера Ілона Маска, спрямований на скорочення значної частини повноважень федерального уряду.

"Наші інституції піддаються нерозважливим і неконституційним нападам та навіть руйнуються", - сказав Букер, який вперше був обраний до Сенату в 2013 році.

Він неодноразово говорив про те, що активісти потрапляють у "великі неприємності", виступаючи проти дій Трампа, використовуючи термін, який часто вживав покійний представник Демократичної партії Джон Льюїс - лідер руху за громадянські права.

У вівторок о 19:19 за східноєвропейським часом Шумер попросив Букера відповісти на запитання, запитавши, чи знає він, що побив рекорд.

"Тепер знаю", - відповів Букер, витираючи очі серветкою перед тим, як продовжити.

"Чи знаєте ви, як ця фракція пишається вами?" - запитав він, коли повні оглядові галереї, демократи Палати представників, що стояли вздовж задньої частини зали, і демократи Сенату піднялися в овації.

Критика і стримуючий фактор для Трампа

Букер під час промови визнав гнів виборців-демократів приблизно через 24 години після свого виступу, заявивши: "Мої власні виборці закликали мене зробити щось інше, мої власні виборці закликали мене зробити щось, мої власні виборці закликали мене піти на ризик".

Речник Білого дому відкинув критику Букера.

"Корі Букер шукає ще один момент "Я - Спартак", але це не спрацювало під час його провальної президентської кампанії, і це не спрацювало, щоб заблокувати кандидатуру президента Трампа на посаду голови Верховного суду Брета Кавано", - сказав заступник прес-секретаря Білого дому Гаррісон Філдс.

Букер, колишній мер Ньюарка, штат Нью-Джерсі, балотувався на посаду президента від Демократичної партії у 2020 році, коли Трамп не зміг переобратися на пост і програв Джо Байдену.

Єдині перерви, які робив Букер, були тоді, коли потік колег-демократів, один за одним, виходив на трибуну, щоб поставити йому запитання, що дозволяло йому тримати під контролем свій час виступу.

Букер був бадьорим упродовж всього виступу, але до вечора вівторка показав деякі ознаки втоми. Коли він впустив зі столу аркуш паперу, то подивився вниз, дуже повільно та обережно почав нахилятися, щоб підняти його, але йому на допомогу поспішив сенатор-демократ Майкл Беннет з Колорадо.

Об'єднуючою темою гніву Букера стала кампанія Маска, спрямована на скорочення розмірів та сфери діяльності уряду США.

"Адміністрація Трампа-Венса продовжує занурювати нас у хаос. Торгова війна Трампа проти наших союзників лише збільшить витрати і страхи для американських сімей", - заявив Букер.

Коли сенатор розпочав останні години свого виступу, більшість його колег-демократів зайняли місця в палаті, в той час як місця республіканців на протилежному боці палати були порожні.

Сенатор використав цей час, щоб закликати Конгрес бути стримуючим фактором для президента, як це передбачено Конституцією США, і прислухатися до "голосів наших виборців".

"Для всіх американців це моральний момент. Це не ліві чи праві. Це правильно або неправильно", - сказав Букер, коли його голос зірвався. Опісля він нарешті завершив виступ.