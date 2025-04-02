Сенатор произнес 25-часовую речь с критикой администрации Трампа

55-летний законодатель из Нью-Джерси начал речь в понедельник, 31 марта, в 19:00 по восточному времени и продолжал ее 25 часов и пять минут.

Он побил рекорд самой длинной непрерывной речи, который ранее принадлежал сегрегационному сенатору Строму Термонду из Южной Каролины. Летом 1957 года он начал филибастер (тактика задержки или срыва принятия законопроектов, - ред.) против законодательства о гражданских правах, который длился 24 часа и 18 минут. В конце концов, Термонду не удалось заблокировать законопроект, который расширял федеральную защиту избирательных прав для чернокожих.

Выступление Кори Букера не было филибастером, он просто побил временной рекорд Термонда и продолжил выступление. Во время речи, сенатор раскритиковал "крестовый поход" президента и его главного советника-миллиардера Илона Маска, направленный на сокращение значительной части полномочий федерального правительства.

"Наши институты подвергаются безрассудным и неконституционным нападениям и даже разрушаются", - сказал Букер, который впервые был избран в Сенат в 2013 году.

Он неоднократно говорил о том, что активисты попадают в "большие неприятности", выступая против действий Трампа, используя термин, который часто употреблял покойный представитель Демократической партии Джон Льюис - лидер движения за гражданские права.

Во вторник в 19:19 по восточноевропейскому времени Шумер попросил Букера ответить на вопрос, спросив, знает ли он, что побил рекорд.

"Теперь знаю", - ответил Букер, вытирая глаза салфеткой перед тем, как продолжить.

"Знаете ли вы, как эта фракция гордится вами?" - спросил он, когда полные обзорные галереи, демократы Палаты представителей, стоявшие вдоль задней части зала, и демократы Сената поднялись в овации.

Критика и сдерживающий фактор для Трампа

Букер во время речи признал гнев избирателей-демократов примерно через 24 часа после своего выступления, заявив: "Мои собственные избиратели призвали меня сделать что-то другое, мои собственные избиратели призвали меня сделать что-то, мои собственные избиратели призвали меня пойти на риск".

Представитель Белого дома отверг критику Букера.

"Кори Букер ищет еще один момент "Я - Спартак", но это не сработало во время его провальной президентской кампании, и это не сработало, чтобы заблокировать кандидатуру президента Трампа на должность председателя Верховного суда Брета Кавано", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Гаррисон Филдс.

Букер, бывший мэр Ньюарка, штат Нью-Джерси, баллотировался на пост президента от Демократической партии в 2020 году, когда Трамп не смог переизбраться на пост и проиграл Джо Байдену.

Единственные перерывы, которые делал Букер, были тогда, когда поток коллег-демократов, один за другим, выходил на трибуну, чтобы задать ему вопросы, что позволяло ему держать под контролем свое время выступления.

Букер был бодрым на протяжении всего выступления, но к вечеру вторника показал некоторые признаки усталости. Когда он уронил со стола лист бумаги, то посмотрел вниз, очень медленно и осторожно начал наклоняться, чтобы поднять его, но ему на помощь поспешил сенатор-демократ Майкл Беннет из Колорадо.

Объединяющей темой гнева Букера стала кампания Маска, направленная на сокращение размеров и сферы деятельности правительства США.

"Администрация Трампа-Вэнса продолжает погружать нас в хаос. Торговая война Трампа против наших союзников только увеличит расходы и страхи для американских семей", - заявил Букер.

Когда сенатор начал последние часы своего выступления, большинство его коллег-демократов заняли места в палате, в то время как места республиканцев на противоположной стороне палаты были пусты.

Сенатор использовал это время, чтобы призвать Конгресс быть сдерживающим фактором для президента, как это предусмотрено Конституцией США, и прислушиваться к "голосам наших избирателей".

"Для всех американцев это моральный момент. Это не левые или правые. Это правильно или неправильно", - сказал Букер, когда его голос сорвался. После этого он наконец-то завершил выступление.