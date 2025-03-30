Адміністрація Трампа масово звільнила співробітників Інституту миру США, - WP

Адміністрація президента Сполучених Штатів звільнила більшу частину співробітників Інституту миру США. Перед тим був усунутий президент організації, чиє місце посів агент служби DOGE Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Співробітники Інституту миру США (USIP) розповіли американській газеті, що від 200 до 300 осіб - тобто майже весь персонал штаб-квартири інституту - були звільнені.

За їх словами, деяким співробітникам запропонували вихідну допомогу та ще один місяць медичного страхування в обмін на їхні підписи про відмову від права на подання до суду.

Масштабні звільнення співробітники USIP назвали "бійнею у п'ятницю" (вони отримали повідомлення про звільнення електронною поштою пізно ввечері того дня).

Скорочення USIP

Таке скорочення USIP відбувається в рамках зусиль адміністрації президента Дональда Трампа скоротити уряд та витрати. Займається питанням новостворений Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск.

Глава американської держави надав бізнесмену широкі повноваження скорочувати федеральні витрати та звільняти десятки тисяч державних службовців.

Такі дії у Штатах зараз оскаржуються щонайменше в 10 судових справах.

Чим займається Інститут миру США

Інститут, який фінансується Конгресом США, має загальний штат близько 600 осіб в офісах по всьому світу.

Він бере активну участь у переговорах щодо укладення мирних угод і допомоги охопленим війною країнам і регіонам у здійсненні мирних угод і відбудові, зокрема на Філіппінах, у країнах Африки на південь від Сахари та в Україні.

Позови від персоналу USIP

Як пише WP, керівний склад USIP спочатку намагався переконати представників DOGE, що як зареєстрована некомерційна організація, її персонал і програми заборонені для "кампанії ліквідації" Маска.

Цього місяця Інститут та члени його звільненого правління подали власний позов, у якому були претензії до DOGE та його представників, Трампа та членів його кабінету. У позові стверджується, що виконавча гілка влади не мала повноважень звільняти керівництво та персонал USIP, оскільки він був створений законодавчою гілкою влади, а також не міг заволодіти приватною будівлею штаб-квартири Інституту.

Доводи у справі заплановано на квітень, а слухання очікуються ближче до кінця місяця.

Федеральний суддя засудив процес, за допомогою якого адміністрація перехопила контроль над USIP, але відхилив клопотання позивачів про тимчасовий обмежувальний наказ.

Також WP пише, що у суботу звільнені співробітники штабу USIP вже обговорювали подання колективного позову.