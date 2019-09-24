Сенатор требует расследовать задержку выплаты Трампом военной помощи Украине

Сенатор США и председатель комитета по внешней политике Роберт Менендес требует провести расследование, относительно задержки администрацией президента Дональда Трампа выплаты военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Менендеса, Конгресс не был осведомлен о каком-либо существенном пересмотре помощи Украине в сфере безопасности или какой-либо политической причине, по которой выплата средств должна была быть заморожена.

"Мы должны немедленно понять, конвертировал ли президент и его команда должным образом выделенные фонды иностранной помощи Соединенных Штатов для его личной и политической выгоды и какую роль федеральные агентства, возможно, играли в этом", - сообщил сенатор в письме к главе административно-бюджетного управления США Мику Малвейни.

Менендес попросил предоставить информацию о том, кто решил заморозить выплату средств, было ли соответствующее распоряжение от Трампа, и что изменилось между решением в июне и выплатой денег в этом месяце.

Напомним, 12 сентября США возобновило выплаты военной помощи Украине. 20 сентября Конгресс одобрил решение о выделении Украине 250 млн долларов помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США допустили возможность импичмента президенту Дональду Трампу, если будет доказано, что с его стороны было оказано давление на президента Украины Владимира Зеленского.