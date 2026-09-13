Сенатор Тілліс розповів, що зміниться для України в разі перемоги демократів на виборах у США
У США вже в листопаді пройдуть довибори до Конгресу США. Якщо ж демократи переможуть, тоді для України це може означати ухвалення "пекельних санкцій" покійного сенатора Ліндсі Грема проти Росії.
Про це на брифінгу для журналістів в Києві заявив сенатор Том Тілліс, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Під час брифінгу у нього спитали, що може змінитись для України після майбутніх виборів до Конгресу, на яких демократи можуть здобути перемогу, на що відповідь була такою:
"Я думаю, якщо використати голосування за санкції в Сенаті як орієнтир, 86 американських сенаторів, які проголосували за це… Щоразу, коли у вас є питання, яке досягає близько 80, це зазвичай вважається загальнопідтриманим. Я думаю, що це хороший орієнтир для підтримки в Сенаті США, і це витримало б будь-які незначні зміни в Сенаті", - сказав Том Тілліс.
Він також дав зрозуміти, що у разі перемоги голосування щодо санкцій буде і у Палаті представників. І переконливий результат голосування буде означати, що Конгресс зберігає свою підтримку.
"Тож я вірю, що американський народ рішуче це підтримує. Члени Конгресу схильні представляти своїх виборців, а коли вони цього не роблять, їх, як правило, виганяють", - резюмував сенатор.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg із посиланням на власні джерела написало, що Палата представників США наблизилася до ухвалення нових санкцій проти Росії. Очікується, що голосування відбудеться наступного тижня.
Водночас на початку місяця з'явилася інформація, що санкції зіткнулися з проблемами в Палаті представників. Зокрема, законопроєкт виключили зі списку документів, які планували винести на голосування цього тижня.