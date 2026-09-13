Сенатор Тілліс розповів, що зміниться для України в разі перемоги демократів на виборах у США

У США вже в листопаді пройдуть довибори до Конгресу США. Якщо ж демократи переможуть, тоді для України це може означати ухвалення "пекельних санкцій" покійного сенатора Ліндсі Грема проти Росії.

Про це на брифінгу для журналістів в Києві заявив сенатор Том Тілліс, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Під час брифінгу у нього спитали, що може змінитись для України після майбутніх виборів до Конгресу, на яких демократи можуть здобути перемогу, на що відповідь була такою:

"Я думаю, якщо використати голосування за санкції в Сенаті як орієнтир, 86 американських сенаторів, які проголосували за це… Щоразу, коли у вас є питання, яке досягає близько 80, це зазвичай вважається загальнопідтриманим. Я думаю, що це хороший орієнтир для підтримки в Сенаті США, і це витримало б будь-які незначні зміни в Сенаті", - сказав Том Тілліс.

Він також дав зрозуміти, що у разі перемоги голосування щодо санкцій буде і у Палаті представників. І переконливий результат голосування буде означати, що Конгресс зберігає свою підтримку.

"Тож я вірю, що американський народ рішуче це підтримує. Члени Конгресу схильні представляти своїх виборців, а коли вони цього не роблять, їх, як правило, виганяють", - резюмував сенатор.