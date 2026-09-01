ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Пекельні" санкції Грема зависли в Конгресі США: законопроєкт прибрали з голосування

19:28 01.09.2026 Вт
2 хв
Частина республіканців не поспішає підтримувати нові обмеження проти Москви
aimg Марія Науменко
"Пекельні" санкції Грема зависли в Конгресі США: законопроєкт прибрали з голосування Фото: покійний сенатор США Ліндсі Грем (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Пекельні" санкції проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Менше місяця тому значна двопартійна більшість у Сенаті США підтримала законопроєкт, запропонований Ліндсі Гремом. Документ передбачає посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів.

Однак у Палаті представників ситуація виявилася значно складнішою. Лідери Республіканської партії виключили законопроєкт зі списку документів, які планують винести на голосування цього тижня.

Після п'ятитижневої літньої перерви республіканські законодавці зібралися в Капітолії, але санкційний законопроєкт фактично не опинився серед їхніх пріоритетів.

Голова Комітету з питань регламенту Палати представників Вірджинія Фокс заявила, що під час зустрічі голів комітетів про нього взагалі не говорили.

На запитання, чи може документ пройти через її комітет перед винесенням на пленарне засідання, Фокс відповіла: "Я не маю уявлення. Ніхто про це не говорить".

Спікер Палати представників Майк Джонсон також не дав чіткої відповіді щодо подальшої долі законопроєкту. Він лише зазначив: "Побачимо".

При цьому Джонсон наголосив, що республіканці традиційно займають жорстку позицію щодо Росії.

Нагадаємо, на початку липня Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Одним із його співавторів був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Законопроєкт передбачає введення первинних санкцій, спрямованих проти російського диктатора Володимира Путіна, його найближчого оточення, банків, державних енергетичних проєктів та "тіньового флоту", а також мита в розмірі до 500% на прямий імпорт з Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Сполучені Штати Америки Російська Федерація Конгресс США
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році