"Пекельні" санкції Грема зависли в Конгресі США: законопроєкт прибрали з голосування

"Пекельні" санкції проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Менше місяця тому значна двопартійна більшість у Сенаті США підтримала законопроєкт, запропонований Ліндсі Гремом. Документ передбачає посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів.

Однак у Палаті представників ситуація виявилася значно складнішою. Лідери Республіканської партії виключили законопроєкт зі списку документів, які планують винести на голосування цього тижня.

Після п'ятитижневої літньої перерви республіканські законодавці зібралися в Капітолії, але санкційний законопроєкт фактично не опинився серед їхніх пріоритетів.

Голова Комітету з питань регламенту Палати представників Вірджинія Фокс заявила, що під час зустрічі голів комітетів про нього взагалі не говорили.

На запитання, чи може документ пройти через її комітет перед винесенням на пленарне засідання, Фокс відповіла: "Я не маю уявлення. Ніхто про це не говорить".

Спікер Палати представників Майк Джонсон також не дав чіткої відповіді щодо подальшої долі законопроєкту. Він лише зазначив: "Побачимо".

При цьому Джонсон наголосив, що республіканці традиційно займають жорстку позицію щодо Росії.