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Сенатор Тиллис сказал, что изменится для Украины в случае победы демократов на выборах в США

23:35 13.09.2026 Вс
2 мин
Что будет с санкциями Грэма против РФ после выборов в США, если победят демократы?
aimg Эдуард Ткач
Сенатор Тиллис сказал, что изменится для Украины в случае победы демократов на выборах в США Фото: покойный сенатор Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В США уже в ноябре пройдут довыборы в Конгресс США. Если же демократы победят, тогда для Украины это может означать принятие "адских санкций" покойного сенатора Линдси Грэма против России.

Об этом на брифинге для журналистов в Киеве заявил сенатор Том Тиллис, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Во время брифинга у него спросили, что может измениться для Украины после предстоящих выборов в Конгресс, на которых демократы могут одержать победу, на что ответ был таким:

"Я думаю, если использовать голосование по санкциям в Сенате как ориентир, 86 американских сенаторов, которые проголосовали за это… Каждый раз, когда у вас есть вопрос, который набирает около 80 голосов, это обычно считается вопросом, имеющим широкую поддержку. Я думаю, что это хороший ориентир для поддержки в Сенате США, и это выдержало бы любые незначительные изменения в Сенате", - сказал Том Тиллис.

Он также дал понять, что в случае победы голосования по санкциям будет и в Палате представителей. И убедительный итог голосования будет означать, что Конгресс сохраняет свою поддержку.

"Итак, я верю, что американский народ решительно это поддерживает. Члены Конгресса склонны представлять своих избирателей, а когда они этого не делают, их, как правило, выгоняют", - резюмировал сенатор.

Что еще важно знать

Напомним, несколько дней назад Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что Палата представителей США приблизилась к принятию новых санкций против России. Ожидается, что голосование будет на следующей неделе.

При этом в начале месяца была информация, что санкции столкнулись с проблемами в Палате представителей. В частности, законопроект исключили из списка документов, которые планировали вынести на голосование на этой неделе.

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