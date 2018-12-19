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Сенатор США считает решение о выводе американских войск из Сирии "ошибочным"

Новости » Политика    19.12.2018 - 20:49
Сенатор США считает решение о выводе американских войск из Сирии "ошибочным"
Фото: Линдси Грэхем (flickr.com/gageskidmore)

Он считает, что вывод американских войск в это время стало бы большой победой для ИГ, Ирана, Асада и России

Сенатор США Линдси Грэм назвал решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии "ошибочным". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на заявление сенатора.

"Вывод американских войск в это время стало бы большой победой для ИГ, Ирана, Асада и России. Я боюсь, что это приведет к ужасным последствиям для нашей нации, для того региона и для всего мира. Станет значительно труднее находить будущих партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Это также будет рассматриваться Ираном и другими крупным игроками как признак американской слабости в сдерживании иранской экспансии", - заявил Грэм.

Напомним, 19 декабря президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Также Трамп написал в Twitter, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. США считают, что их миссия по возвращению территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" приближается к концу.

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