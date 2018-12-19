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Сенатор США вважає рішення про виведення американських військ з Сирії "помилковим"

Новини » Політика    19.12.2018 - 20:49
Сенатор США вважає рішення про виведення американських військ з Сирії "помилковим"
Фото: Ліндсі Грехем (flickr.com/gageskidmore)

Він вважає, що виведення американських військ у цей час стало б великою перемогою для ІД, Ірану, Асада та Росії

Сенатор США Ліндсі Грем назвав рішення Дональда Трампа вивести війська із Сирії "помилковим". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters із посиланням на заяву сенатора.

"Виведення американських військ у цей час стало б великою перемогою для ІД, Ірану, Асада та Росії. Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації, для того регіону та для всього світу. Стане значно важче знаходити майбутніх партнерів, готових протистояти радикальному ісламу. Це також розглядатиметься Іраном та іншими великим гравцями як ознака американської слабкості у стримуванні іранської експансії", - заявив Грем.

Нагадаємо, 19 грудня президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Також Трамп писав у Twitter, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

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