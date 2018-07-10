Сенатор США Кеннеди сравнил российские власти с мафией

Делегация США впервые с 2016 года побывала в Российской Федерации

Сенатор Соединенных Штатов Америки (США) Джон Кеннеди сравнил российское правительство с мафией. Об этом Кеннеди заявил по итогам визита в Москву (РФ) в составе делегации членов Конгресса США, сообщает Associated Press.

Так, Кеннеди отметил, что "в России нет политической философии".

"Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия - это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор", - считает сенатор.

По его словам, "в России нет свободной прессы, и существует огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами".

По итогам поездки Кеннеди сделал вывод, что "Россия хочет того, чего хочет Путин, а чего хочет господин Путин, так это статуса".

"Это действительно как иметь дело с мафией", - добавил он.

Отметим, делегация США впервые с 2016 года побывала в России.

Ранее также сообщалось, что 16 июля президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и в выборы президента США.