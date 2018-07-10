Сенатор США Кеннеді порівняв російську владу з мафією

Делегація США вперше з 2016 року побувала в Російській Федерації

Сенатор Сполучених Штатів Америки (США) Джон Кеннеді порівняв російський уряд з мафією. Про це Кеннеді заявив за підсумками візиту до Москви (РФ) у складі делегації членів Конгресу США, повідомляє Associated Press.

Так, Кеннеді зазначив, що "в Росії немає політичної філософії".

"Це як задаватися питанням, у чому полягає політична філософія мафії. Їх філософія - це гроші і влада. Така філософія Путіна. Він править залізною рукою. Він диктатор", - вважає сенатор.

За його словами, "у Росії немає вільної преси, і існує величезний розрив в добробуті між елітами і звичайними громадянами".

За підсумками поїздки Кеннеді зробив висновок, що "Росія хоче того, чого хоче Путін, а чого хоче пан Путін, так це статусу".

"Це дійсно як мати справу з мафією", - додав він.

Зазначимо, делегація США вперше з 2016 року побувала в Росії.

Раніше також повідомлялося, що 16 липня президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

У свою чергу, в Білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним торкнеться питання втручання РФ в Україну і виборів президента США.