Сенатор США Кеннеді порівняв російську владу з мафією
Делегація США вперше з 2016 року побувала в Російській Федерації
Сенатор Сполучених Штатів Америки (США) Джон Кеннеді порівняв російський уряд з мафією. Про це Кеннеді заявив за підсумками візиту до Москви (РФ) у складі делегації членів Конгресу США, повідомляє Associated Press.
Так, Кеннеді зазначив, що "в Росії немає політичної філософії".
"Це як задаватися питанням, у чому полягає політична філософія мафії. Їх філософія - це гроші і влада. Така філософія Путіна. Він править залізною рукою. Він диктатор", - вважає сенатор.
За його словами, "у Росії немає вільної преси, і існує величезний розрив в добробуті між елітами і звичайними громадянами".
За підсумками поїздки Кеннеді зробив висновок, що "Росія хоче того, чого хоче Путін, а чого хоче пан Путін, так це статусу".
"Це дійсно як мати справу з мафією", - додав він.
Зазначимо, делегація США вперше з 2016 року побувала в Росії.
Раніше також повідомлялося, що 16 липня президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.
У свою чергу, в Білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним торкнеться питання втручання РФ в Україну і виборів президента США.