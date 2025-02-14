Сенатор Грем пропонує схему швидкого вступу України до НАТО: треба налякати Путіна

Він наголосив, що треба подати сигнал Путіну, перш ніж він подумає щось зробити.

"Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він уже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями", - сказав Грем.

Він зазначив, що у президента України Володимира Зеленського "є зуби". Тобто, якщо країну озброїти, тоді російського диктатора чекає поразка.

"Якщо дати Ф-16, ATACMS і танки, українці битимуться. Давайте озброїмо президента України, давайте підпишемо угоду про мінерали і Путін програє", - заявив сенатор.

Також він зазначив, що історія з війною Росії проти України не повинна закінчитися погано, як в Афганістані. Він упевнений, що президент США Дональд Трамп цього не дозволить.