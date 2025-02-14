Сенатор Грэм предлагает схему быстрого вступления Украины в НАТО: надо напугать Путина

Он подчеркнул, что надо подать сигнал Путину, прежде чем он подумает что-то сделать.

"Если мы возьмем Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", - сказал Грэм.

Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть зубы". То есть, если страну вооружить, тогда российского диктатора ждет поражение.

"Если дать Ф-16, ATACMS и танки, украинцы будут биться. Давайте вооружим президента Украины, давайте подпишем соглашение о минералах и Путин проиграет", - заявил сенатор.

Также он отметил, что история с войной России против Украины не должна закончиться плохо, как в Афганистане. Он уверен, что президент США Дональд Трамп этого не позволит.