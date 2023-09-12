В Сенате потребовали расследовать манипуляции Маска с доступом к Starlink в Украине

Сенат США должен провести расследование я в отношении SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к спутниковой сети Starlink во время атаки на российские военные корабли у побережья Крыма.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", - заявила демократ из Массачусетса.

Ожидается, что Маск, генеральный директор SpaceX, будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Уоррен, член комитета по вооруженным силам, заявила, что она также хочет, чтобы Министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией.

Председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также заявил, что он обеспокоен этой проблемой, учитывая, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты сами решают, что с ними делать.

Он сказал, что произошли очень позитивные изменения в том, что SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков в целях национальной безопасности, "но у него не может быть последнего слова, когда дело касается национальной безопасности", - сказал он о Маске.

Скандальная история с Маском

Маск 7 сентября опубликовал в своей социальной сети X, ранее известной как Twitter, свое мнение после того, как версия этой истории появилась в новой биографии Маска Уолтера Айзексона.

"От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополе, - написал Маск. - Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта".

Позже Маск выразил поддержку США: "Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".

Хотя SpaceX получила контракты Пентагона на запуск спутников-шпионов, у нее не было оборонных контрактов на использование Starlink в Украине в то время, когда лидеры этой страны попросили Маска расширить покрытие на случай атаки на российские военные корабли. Министерство обороны США оплачивает использование Starlink в Украине.