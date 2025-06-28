У Сенаті США зажадали від Бессента взяти зобов'язання дотримуватися санкцій проти РФ

Голова фінкомітету Сенату від Демократичної партії закликав міністра фінансів США Скотта Бессента зобов'язатися дотримуватися санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У листі до Бессента сенатор Рон Вайден також попросив надати відповіді на питання про те, як угода між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин, а також інвестиційна угода:
допоможуть поліпшити післявоєнну безпеку України;
і не принесуть користі жодній організації або країні, які допомагали РФ у її військових діях.
Крім того, Вайден процитував коментарі Бессента під час слухань щодо його затвердження на посаді, в яких він заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, зокрема проти нафтових компаній, якщо Трамп попросить про це, щоб допомогти завершити війну.
"Я прошу вас підтвердити прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на запитання про те, як ви бачите інші заходи, яких вживає ця адміністрація, включно з угодами з Україною, що можуть працювати в поєднанні з цими санкціями", - написав Вайден.
Також демократ попросив Бессента пояснити коментарі каналу Fox News, у яких він не виключив повернення РФ у міжнародну банківську мережу SWIFT.
"Чи дозволить Міністерство фінансів російським банкам знову приєднатися до SWIFT за відсутності всеосяжної мирної угоди з Україною, яка повністю врегулює неспровоковане вторгнення Росії до України?", - поставив Вайден низку запитань Бессенту в листі.
Нагадаємо, у березні глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп готовий максимально посилити економічні санкції проти Росії, щоб змусити її до мирних переговорів.
Уже в травні Бессент сказав, що США і Європа рішуче посилять санкції проти РФ у тому разі, якщо глава Кремля Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною «в дусі доброї волі».
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