В Сенате США потребовали от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ

Председатель финкомитета Сената от Демократической партии призвал министра финансов США Скотта Бессента обязаться соблюдать санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В письме к Бессенту сенатор Рон Вайден также попросил предоставить ответы на вопросы о том, как сделка между США и Украиной по критически важным полезным ископаемым, а также инвестиционное соглашение:
помогут улучшить послевоенную безопасность Украины;
и не принесут пользы ни одной организации или стране, которые помогали РФ в ее военных действиях.
Кроме того, Вайден процитировал комментарии Бессента во время слушаний по его утверждению в должности, в которых он заявил, что готов ужесточить санкции против России, в том числе против нефтяных компаний, если Трамп попросит об этом, чтобы помочь завершить войну.
"Я прошу вас подтвердить приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопросы о том, как вы видите другие меры, принимаемые этой администрацией, включая соглашения с Украиной, которые могут работать в сочетании с этими санкциями", - написал Вайден.
Также демократ попросил Бессента объяснить комментарии каналу Fox News, в которых он не исключил возвращения РФ в международную банковскую сеть SWIFT.
"Разрешит ли Министерство финансов российским банкам снова присоединиться к SWIFT при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью урегулирует неспровоцированное вторжение России в Украину?", - задал Вайден ряд вопросов Бессенту в письме.
Напомним, в марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против России, чтобы вынудить ее к мирным переговорам.
Уже в мае Бессент сказал, что США и Европа решительно усилят санкции против РФ в том случае, если глава Кремля Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".
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