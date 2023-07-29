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У Сенаті США закликали Білий дім допомогти українським дітям, депортованим в РФ

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Вашингтон, Субота 29 липня 2023 09:15
У Сенаті США закликали Білий дім допомогти українським дітям, депортованим в РФ Фото: Білий дім закликають допомогти українським дітям, депортованим в РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сенаті США закликають Білий дім допомогти українським дітям, який викрали російські окупанти. Там пропонують вести санкції проти осіб, причетних до депортацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та голову Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманту Пауер зосередити увагу на проблемі українських дітей, викрадених Росією під час війни в Україні.

Крім того, сенатор звернувся до адміністрації Джо Байдена та закликав ввести санкції проти осіб, відповідальних за викрадення, депортацію та незаконне усиновлення цих дітей до РФ.

"Примусова депортація дітей під час війни не лише викликає глибоку огиду… а й військовий злочин... Серед усіх груп цивільного населення, які постраждали від війни, діти є особливо незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення", - заявив Менендес.

Раніше в інтерв'ю він наголосив, що США мають відіграти важливу роль у наданні допомоги дітям, які пережили травму розлуки. Менендес також закликав Білий дім співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у питанні викрадення українських дітей.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Як повідомлялося, цього тижня з окупованого Маріуполя врятували ще одного неповнолітнього хлопця.

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