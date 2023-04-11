У Сенаті США просять провести секретний брифінг щодо "зливу" документів, - ЗМІ

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер просить провести секретний брифінг на тему "витоку документів", в яких могла бути інформація про Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner , про це заявив представник сенатора.

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вимагає проведення секретного брифінгу для всіх сенаторів з приводу витоку секретних американських документів про війну в Україні", - наводить слова представника Шумера видання.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що у мережу "злили" секретні документи США. Там нібито містилася інформація про Україну, у тому числі про весняний контрнаступ.

Через день стало відомо про ще один "витік документів", інформація в яких також була пов'язана з Україною.

Пізніше в Пентагоні заявили, що інцидент є дуже серйозним ризиком для нацбезпеки США.

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