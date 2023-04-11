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В Сенате США просят провести секретный брифинг по "сливу" документов, - СМИ

Фото: в Сенате США просят провести секретный брифинг по "сливу" документов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер просит провести секретный брифинг по теме "утечки документов", в которых могла содержаться информация об Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner, об этом заявил представитель сенатора.

"Лидер большинства в Сенате Чак Шумер потребовал проведения секретного брифинга для всех сенаторов по поводу утечки секретных американских документов о войне в Украине", - приводит слова представителя Шумера издание.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в сеть "слили" секретные документы США. Там якобы содержалась информация об Украине, в том числе о весеннем контрнаступлении.

Через день стало известно об еще одной "утечке документов", информация в которых также была связана с Украиной.

Позже в Пентагоне заявили, что инцидент представляет очень серьезный риск для нацбезопасности США.

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