Пентагон про "витік документів": представляє серйозний ризик для нацбезпеки США

Нещодавній "витік документів", у яких нібито могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер.

"Це дуже засекречені секретні матеріали, які люди у Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", - наголосив представник Міноборони США.

Він підкреслив, що в результаті "зливу" було оприлюднено "надзвичайно секретну, засекречену" інформацію, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" держави.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що у мережу "злили" секретні документи США, в яких могла знаходитися інформація про Україну.

Через день стало відомо про ще один "витік документів", інформація в яких також була пов'язана з Україною.

Пізніше в Пентагоні зазначили, що все ще не можуть оцінити масштаби "витоку".

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