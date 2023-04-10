Пентагон про "витік документів": представляє серйозний ризик для нацбезпеки США
Нещодавній "витік документів", у яких нібито могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер.
Він підкреслив, що в результаті "зливу" було оприлюднено "надзвичайно секретну, засекречену" інформацію, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" держави.
"Це дуже засекречені секретні матеріали, які люди у Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", - наголосив представник Міноборони США.
Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що у мережу "злили" секретні документи США, в яких могла знаходитися інформація про Україну.
Через день стало відомо про ще один "витік документів", інформація в яких також була пов'язана з Україною.
Пізніше в Пентагоні зазначили, що все ще не можуть оцінити масштаби "витоку".
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