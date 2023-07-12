У Сенаті США пропонують заборонити президенту ухвалювати рішення про вихід країни з НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спільна резолюція, з якою ознайомилося агентство Reuters, являє собою нову спробу Конгресу США запобігти виходу президента з альянсу без схвалення Сенату.

"Президент не може припиняти, припиняти, денонсувати або виводити Сполучені Штати з Північноатлантичного договору, укладеного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року, інакше як за порадою і за згодою Сенату за умови згоди двох третин присутніх сенаторів або згідно з актом Конгресу", - йдеться в документі.

Основними авторами законопроєкту є сенатор-демократ Тім Кейн, член комітетів з міжнародних відносин і збройних сил, і сенатор-республіканець Марко Рубіо, заступник голови комітету з розвідки, який також є старшим членом комітету з міжнародних відносин.

Законопроєкт неодноразово вносили на розгляд останніми роками, зокрема в період правління колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, який висловлював побажання щодо виходу США з військового альянсу.

Законопроєкт ще не пройшов повного складу Сенату, але помічник Кейна зазначив, що 2022 року документ підтримав комітет із міжнародних відносин за активної двопартійної підтримки, і що, з огляду на війну в Україні та розширення НАТО, прихильники розраховують на сильнішу підтримку, ніж будь-коли.

Нинішній президент, демократ Джо Байден є переконаним прихильником НАТО, підтримуючи її розширення і співпрацюючи з іншими членами, особливо у відповідь на вторгнення Росії на Україну.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.