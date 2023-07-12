В Сенате США предлагают запретить президенту принимать решение о выходе страны из НАТО

Сенаторы-демократы и республиканцы возобновили попытку запретить президенту принимать решение о выходе Соединенных Штатов из НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Совместная резолюция, с которой ознакомилось агентство Reuters, представляет собой новую попытку Конгресса США предотвратить выход президента из альянса без одобрения Сената.

"Президент не может приостанавливать, прекращать, денонсировать или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне 4 апреля 1949 году, иначе как по совету и с согласия Сената при условии согласия двух третей присутствующих сенаторов или в соответствии с актом Конгресса", - говорится в документе.

Основными авторами законопроекта являются сенатор-демократ Тим Кейн, член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам, и сенатор-республиканец Марко Рубио, заместитель председателя комитета по разведке, который также является старшим членом комитета по международным отношениям.

Законопроект неоднократно вносился на рассмотрение в последние годы, в том числе в период правления бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который высказывал пожелание о выходе США из военного альянса.

Законопроект еще не прошел полный состав Сената, но помощник Кейна отметил, что в 2022 году документ поддержал комитет по международным отношениям при активной двухпартийной поддержке и что, учитывая войну на Украине и расширение НАТО, сторонники рассчитывают на более сильную поддержку, чем когда-либо.

Нынешний президент, демократ Джо Байден является убежденным сторонником НАТО, поддерживая ее расширение и сотрудничая с другими членами, особенно в ответ на вторжение России на Украину.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, с 11 по 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в сфере безопасности и экономической сфере.

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