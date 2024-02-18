В Сенате США представят резолюцию с осуждением действий Венгрии, - АР

Американские сенаторы представят в Конгрессе двухпартийную резолюцию, которая осуждает отступление от демократии в Венгрии и призывает ее правительство снять блокирование вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис готовятся представить двухпартийную резолюцию, осуждающую отступление от демократии в Венгрии.

В резолюции сенаторы отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на то, что она не сдержала своих предыдущих обещаний не быть последним членом НАТО, который ратифицирует членство Швеции в Альянсе.

"Венгрия не присоединилась ко всем другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО... и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе", - говорится в документе.

Кроме того, резолюция критикует венгерского премьера Виктора Орбана за вмешательство в венгерский медиа-ландшафт, ограничение гражданских свобод и попытки подавить инакомыслящих.Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО - ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.

На днях стало известно, что двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию для обсуждения ратификации членства Швеции в НАТО.

Отметим, что вчера венгерский премьер заявил, что Будапешт уже на пути к ратификации членства Швеции в НАТО.

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