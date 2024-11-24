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У Сенаті США погрожують країнам санкціями за допомогу МКС з арештом Нетаньяху

Фото: сенатор Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем погрожує країнам, які готові арештувати прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Він зазначає, що введуть санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Грема в ефірі Fox News.

"Якщо ви, як держава, допоможете МКС привести у виконання ордер на арешт Бібі (прізвисько Нетаньяху, - ред.) і Галланта, колишнього міністра оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати між МКС-ізгоєм і Америкою", - заявив сенатор.

Грем зазначив, що розробляє з іншим сенатором-республіканцем Томом Коттоном закон. Він передбачає санкції проти країн, які допомагають в арешті будь-якого політика в Ізраїлі.

"Будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція, якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції", - сказав Грем.

 

Ордери МКС

Цього тижня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Президент та уряд Ізраїлю різко розкритикували Міжнародний кримінальний суд та звинуватили його в антисемітизмі. У США також обурилися через ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта.

При цьому у Канаді та країнах Європи натякають, що готові арештувати Нетаньяху.

Детальніше про те, що означає ордер МКС та можуть заарештувати прем'єра Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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