RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Сенате США угрожают странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Фото: сенатор Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм угрожает странам, готовым арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он утверждает, что будут введены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в эфире Fox News.

"Если вы, как государство, поможете МУС привести в исполнение ордер на арест Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) и Галланта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МУС-изгоем и Америкой", - заявил сенатор.

Грэм отметил, что разрабатывает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном закон. Он предусматривает санкции против стран, помогающих в аресте любого политика в Израиле.

"Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - сказал Грэм.

 

Ордеры МУС

На этой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Президент и правительство Израиля подвергли резкой критике Международный уголовный суд и обвинили его в антисемитизме. В США также возмутились из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта.

При этом в Канаде и странах Европы намекают, что готовы арестовать Нетаньяху.

Детальнее о том, что означает ордер МУС и могут арестовать премьера Израиля - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСНетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильМеждународный уголовный суд