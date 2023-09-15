У Сенаті США хочуть розслідувати блокування Маском Starlink для України

Голова комітету Джек Рід заявив, що повідомлення про використання Starlink в Україні виявили "серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки", тому комітет вивчає дії Маска.

За словами сенатора, комітет розгляне ринок супутникового зв’язку, державні контракти та "важливу роль, яку тут відіграли Маск і його компанія".

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", - наголосив Джек Рід.

Інші сенатори, серед них Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, просять від Пентагону надати відповідь, чому мільярдер, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використати Starlink.

Сенатори планують надіслати лист міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні.

При цьому у комітеті Сенату заявили, що офіційне розслідування ще не почате, зараз триває лише збір інформації.

Скандал зі Starlink

Нагадаємо, американське видання CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

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