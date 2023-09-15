В Сенате США хотят расследовать блокировку Маском Starlink для Украины

Глава комитета Джек Рид заявил, что сообщения об использовании Starlink в Украине обнаружили "серьезные проблемы ответственности с национальной безопасностью", поэтому комитет изучает действия Маска.

По словам сенатора, комитет рассмотрит рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - подчеркнул Джек Рид.

Другие сенаторы, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, просят от Пентагона дать ответ, почему миллиардер, а не правительство США, решал, когда Украина может использовать Starlink.

Сенаторы планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине.

При этом в комитете Сената заявили, что официальное расследование еще не начато, сейчас идет только сбор информации.

Скандал со Starlink

Напомним, американское издание CNN опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

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