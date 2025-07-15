У Сенаті поставили на паузу законопроєкт про санкції проти Росії

Зміна підходів Трампа щодо Росії

Останнім часом президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського диктатора Володимира Путіна на тлі масштабних обстрілів України.

У вівторок, 8 липня, Трамп заявив, що Путін "втирає йому повну нісенітницю" і додав, що "дуже серйозно розглядає" санкційний законопроєкт, запропонований сенатором Ліндсі Гремом.

Документ передбачає введення імпортних мит у розмірі 500% для країн, які закуповують російські нафту, бензин або нафтохімію.

Трамп також пообіцяв Путіну "сюрприз". Він дав Путіну 50 днів на те, щоби піти на мирну угоду. Інакше Трамп погрожував диктатору 100% тарифами.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна і Росії, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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