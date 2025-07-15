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В Сенате поставили на паузу законопроект о санкциях против России

Фото: республиканец Джон Тьюн (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Мария Рагуткина

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн отложит продвижение законопроекта о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам республиканца, президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности действовать, если российский диктатор Владимир Путин не предпримет шагов к мирному соглашению с Украиной.

Тьюн пришел к выводу, что американский лидер хочет попытаться сделать что-то самостоятельно.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это разумно, принесет пользу и усилит рычаги влияния, необходимые для продвижения законопроекта на переговорах, мы это сделаем. Мы будем готовы к этому", - отметил он.

Изменение подходов Трампа в отношении России

В последнее время президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина на фоне масштабных обстрелов Украины.

Во вторник, 8 июля, Трамп заявил, что Путин "втирает ему полную чушь" и добавил, что "очень серьезно рассматривает" санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом.

Документ предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.

Трамп также пообещал Путину "сюрприз". Он дал Путину 50 дней на то, чтобы пойти на мирное соглашение. В противном случае Трамп пригрозил диктатору 100% тарифами.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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