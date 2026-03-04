UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Сенаті хочуть заблокувати нові удари Трампа по Ірану

22:19 04.03.2026 Ср
2 хв
Ініціатива окремих сенаторів може зіткнутися з опором
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Сенат США планує провести початкове голосування щодо блокування повноважень президента Дональда Трампа на подальші удари по Ірану.

Ця ініціатива стане першою серйозною перевіркою підтримки Конгресом військової кампанії, яку Трамп розпочав у суботу без попереднього узгодження із законодавцями.

Боротьба за контроль над армією

Демократи разом із сенатором-республіканцем Рендом Полом вимагають ухвалення резолюції про військові повноваження.

"Я так гаряче молюся, щоб мої колеги проявили розсудливість і визнали, що зараз не час для нової війни", - сказав на засіданні Сенату сенатор-демократ Тім Кейн.

Однак ініціатива стикається з серйозним опором республіканської більшості. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президенту потрібно "дозволити закінчити справу", маючи на увазі розгром іранського режиму після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також назвав ідею обмеження повноважень Трампа "небезпечною".

Процедурні труднощі та ризик вето

Як пише WP, навіть якщо резолюція пройде Сенат, вона навряд чи змусить Трампа припинити удари. Президент має право накласти вето, для подолання якого знадобиться дві третини голосів обох палат - результат, якого подібні резолюції ще ніколи не досягали в історії США.

Крім того, адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що вважає поточні операції законними навіть без схвалення Конгресу.

За словами сенатора Кріса Мерфі, міністр оборони Піт Гегсет і держсекретар Марк Рубіо під час брифінгів натякнули, що кампанія може бути тривалою.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, минулого тижня американська та ізраїльська армії почали війну проти Ірану. По країні були завдані потужні удари, внаслідок яких було ліквідовано іранського верховного лідера Алі Хаменеї.

Учора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але для цього вже пізно.

Американський лідер запевнив, що США знищили іранську протиповітряну оборону, військово-повітряні сили, військово-морські сили та керівництво.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампСенат США