У Сенаті хочуть заблокувати нові удари Трампа по Ірану

Ця ініціатива стане першою серйозною перевіркою підтримки Конгресом військової кампанії, яку Трамп розпочав у суботу без попереднього узгодження із законодавцями.

Боротьба за контроль над армією

Демократи разом із сенатором-республіканцем Рендом Полом вимагають ухвалення резолюції про військові повноваження.

"Я так гаряче молюся, щоб мої колеги проявили розсудливість і визнали, що зараз не час для нової війни", - сказав на засіданні Сенату сенатор-демократ Тім Кейн.

Однак ініціатива стикається з серйозним опором республіканської більшості. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президенту потрібно "дозволити закінчити справу", маючи на увазі розгром іранського режиму після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також назвав ідею обмеження повноважень Трампа "небезпечною".

Процедурні труднощі та ризик вето

Як пише WP, навіть якщо резолюція пройде Сенат, вона навряд чи змусить Трампа припинити удари. Президент має право накласти вето, для подолання якого знадобиться дві третини голосів обох палат - результат, якого подібні резолюції ще ніколи не досягали в історії США.

Крім того, адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що вважає поточні операції законними навіть без схвалення Конгресу.

За словами сенатора Кріса Мерфі, міністр оборони Піт Гегсет і держсекретар Марк Рубіо під час брифінгів натякнули, що кампанія може бути тривалою.