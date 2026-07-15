У Сенаті хочуть ухвалити санкції проти Росії без змін, які пропонував Трамп

Чому не хочуть переглядати документ

За словами сенаторів, законопроєкт уже погоджений із Білим домом, має широку двопартійну підтримку і, на їхню думку, не потребує жодних змін.

Документ став результатом майже дворічних перемовин і містить складні технічні механізми санкцій - саме тому законодавці вважають недоцільним відкривати його для нових поправок.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав таку позицію.

"Ми давно підтримуємо законопроєкт про санкції проти Росії, і переважна більшість республіканців це робить... Сенат та Білий дім розробили формулу, яка, на їхню думку, спрацює, і ми раді її опрацювати", - заявив він.

Чому не хочуть додавати пункти про Іран

Так сенатори відповіли на слова Трампа, який раніше пропонував додати до законопроєкту санкції, повʼязані з Іраном чи угрупованням "Хезболла". Співавтор документа демократ Річард Блюменталь наполягає, що президент уже підтримав саме цю редакцію.

"Президент схвалив цей законопроєкт, і ми маємо рухатися вперед саме з ним, а не відкривати його для інших потенційних цілей. Якщо адміністрація хоче запропонувати окремі законодавчі ініціативи щодо Ірану чи "Хезболли", Конгрес може розглянути їх окремо", - заявив він.

За словами сенатора, документ покликаний стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яка затримка означатиме нові жертви.

Коли можуть ухвалити законопроєкт

Сенатори розраховують встигнути з голосуванням ще до серпневої перерви в роботі Конгресу. За їхніми словами, лідер республіканської більшості Джон Тун готовий поставити документ на голосування, щойно підтвердиться наявність потрібної кількості голосів, а на думку авторів, ця підтримка вже є.