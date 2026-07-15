В Сенате хотят принять санкции против России без изменений, предложенных Трампом

Почему не хотят просматривать документ

По словам сенаторов, законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и, по их мнению, не требует никаких изменений.

Документ стал результатом почти двухлетних переговоров и содержит сложные технические механизмы санкций - именно поэтому законодатели считают нецелесообразным открывать его для новых поправок.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал такую позицию.

"Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против России, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать", - заявил он.

Почему не хотят добавлять пункты об Иране

Так сенаторы ответили на слова Трампа, ранее предлагавшего добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой "Хезболла". Соавтор документа демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно эту редакцию.

"Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы по Ирану или "Хезболлу", Конгресс может рассмотреть их отдельно", - заявил он.

По словам сенатора, документ призван стать ответом на российские атаки против гражданского населения Украины, а любая задержка будет означать новые жертвы.

Когда могут принять законопроект

Сенаторы рассчитывают успеть с голосованием еще до августовского перерыва в работе Конгресса. По их словам, лидер республиканского большинства Джон Тун готов поставить документ на голосование, как только подтвердится наличие нужного количества голосов, а, по мнению авторов, эта поддержка уже есть.