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В Сенате США завершили изложение обвинений в деле об импичменте Трампа

Новости » Политика     25.01.2020 - 09:21
В Сенате США завершили изложение обвинений в деле об импичменте Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию

В Соединенных Штатах Америки представители Демократической партии завершили изложение обвинений в Сенате в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Так, первые три часа заседания демократы посвятили обвинению в злоупотреблении властью, в частности, в блокировании военной помощи Украине. Затем сторона обвинения перешла к вопросу о препятствовании со стороны Трампа расследованию, которое проводили демократы.

Последним выступал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет группу обвинителей. Шифф подвел итоги заседаний Сената, во время которых демократы имели возможность озвучить свою позицию. Во время выступления, длившегося более часа, он высказал уверенность, чтобы обвинение представило убедительные доказательства вины Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. В ходе слушаний сенаторы должны были решить, виновен ли американский президент в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Также РБК-Украина писало, что 45 сенаторов-республиканцев готовы завершить процедуру импичмента президента США и оправдать его. Один из представителей республиканцев заявил, что только 5-8 сенаторов хотят получить от демократов больше информации.

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