У Сенаті США завершили виклад звинувачень у справі щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трампа звинувачують у зловживанні владою та в перешкоджанні розслідуванню

У Сполучених Штатах Америки представники Демократичної партії завершили виклад звинувачень у Сенаті в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Так, перші три години засідання демократи присвятили звинуваченню у зловживанні владою, зокрема, у блокуванні військової допомоги Україні. Потім сторона обвинувачення перейшла до питання про перешкоджання з боку Трампа розслідуванню, яке проводили демократи.

Останнім виступав глава комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, який очолює групу обвинувачів. Шифф підбив підсумки засідань Сенату, під час яких демократи мали змогу озвучити свою позицію. Під час виступу, що тривав понад годину, він висловив впевненість, щоб обвинувачення представило переконливі докази вини Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США почав розгляд справи про імпічмент президента Трампа. В ході слухань сенатори повинні були вирішити, чи винен американський президент у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

Також РБК-Україна писало, що 45 сенаторів-республіканців готові завершити процедуру імпічменту президента США та виправдати його. Один з представників республіканців заявив, що лише 5-8 сенаторів хочуть отримати від демократів більше інформації.