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Госдеп подтвердил приостановку санкций против Nord Stream 2 AG. США примут другие меры

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Вашингтон, Четверг 20 мая 2021 02:02
Госдеп подтвердил приостановку санкций против Nord Stream 2 AG. США примут другие меры Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация Джо Байдена приостанавливает санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Решение отвечает "интересам Соединенных Штатов".

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает сайт Госдепа.

По словам Блинкена, в докладе Госдепа указаны четыре судна, пять организаций и один человек, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", в том числе компания-оператор проекта и ее глава. Госсекретарь подчеркнул, что против указанных в докладе лиц и судов будут введены санкции, если их не приостановят.

"Я решил, что отказ от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - отметил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США "продолжат противодействовать завершению этого проекта".

Корреспондент телеканала CBS Ина Руффини опубликовала сканы доклада Госдепартамента, где указаны четыре судна и четыре организации, против которых США намерены ввести санкции. При этом опубликованные документы подтверждают, что Госдеп внес в список компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, однако действие санкций в их отношении сразу приостанавливается.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2".

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