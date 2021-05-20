Госдеп подтвердил приостановку санкций против Nord Stream 2 AG. США примут другие меры

По словам Блинкена, в докладе Госдепа указаны четыре судна, пять организаций и один человек, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", в том числе компания-оператор проекта и ее глава. Госсекретарь подчеркнул, что против указанных в докладе лиц и судов будут введены санкции, если их не приостановят.

"Я решил, что отказ от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - отметил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США "продолжат противодействовать завершению этого проекта".

Корреспондент телеканала CBS Ина Руффини опубликовала сканы доклада Госдепартамента, где указаны четыре судна и четыре организации, против которых США намерены ввести санкции. При этом опубликованные документы подтверждают, что Госдеп внес в список компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, однако действие санкций в их отношении сразу приостанавливается.