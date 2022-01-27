В Сенате США на следующей неделе могут рассмотреть санкции против РФ

В Сенате Соединенных Штатов на следующей неделе могут рассмотреть санкции против России за агрессию против Украины. На сегодняшний день в Сенат подано три соответствующих законопроекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, заявил, что закон о введении санкций против России и укреплении военной и экономической позиции Украины может быть представлен на рассмотрение Сената уже на следующей неделе.
"Это момент для нас, чтобы объединиться и принять сильный, двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безошибочный сигнал поддержки Украины, независимости Украины и лидерства президента Байдена", - сказал он.
Напомним, 12 января в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.
При этом 14 января в Сенат внесли второй законопроект по санкциям против РФ. Согласно документу, ограничения против России вводятся на основе доклада директора Национальной разведки США о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.
Кроме того, третий документ "Закон об ответственности Путина" предлагает ввести санкции против России и ее лидера до вторжения в Украину.