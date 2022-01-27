В Сенате США на следующей неделе могут рассмотреть санкции против РФ

В Сенате Соединенных Штатов на следующей неделе могут рассмотреть санкции против России за агрессию против Украины. На сегодняшний день в Сенат подано три соответствующих законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, заявил, что закон о введении санкций против России и укреплении военной и экономической позиции Украины может быть представлен на рассмотрение Сената уже на следующей неделе.

"Это момент для нас, чтобы объединиться и принять сильный, двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безошибочный сигнал поддержки Украины, независимости Украины и лидерства президента Байдена", - сказал он.