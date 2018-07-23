В Сенате США призвали ввести суровые санкции против РФ до осени

Новости Политика 23.07.2018 - 13:19
Фото: Сенат США (pixabay.com)
Фото: Сенат США (pixabay.com)

Сенатор Грэм заявил, что нужно сотрудничать с Конгрессом над новыми санкциями, потому что "Путин не понимает"

Два сенатора-республиканца предложили разработать новые санкции против Российской Федерации до новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что новые санкции должны быть "суровыми", которые "висели бы над головой Путина".

"Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним", - заявил Грэм.

А сенатор Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект DETER, который предусматривает введение новых санкций в случае, если представители разведки США установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

"На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться (в выборы, - ред.) в будущем", - заявил политик.

Напомним, как писало РБК-Украина, замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает идею Белого дома пригласить главу РФ Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.

Сам же Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии и возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с Путиным. Глава США убежден, что вел себя дипломатично.

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Сенат,  Дональд Трамп,  Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС